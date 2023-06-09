Собянин: выполненное за последние годы благоустройство Москвы стало достоянием ее жителей

По словам мэра столицы, каждый шаг по благоустройству города давался с трудом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Благоустроенные за последние годы общественные пространства Москвы стали достоянием ее жителей. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва, безусловно, во все времена была замечательным городом, любимым городом не только москвичей, но и большого количества россиян, несмотря на то, что кто-то может завидовать или какие-то колкости в ее адрес говорить, все равно замечательный город. Но мы <…> столкнулись [с периодом], когда общественные пространства в Москве, по сути, были украдены <…> рекламой, ларьками, машинами, которые парковались на всех тротуарах и площадях города Москвы, грязью, неухоженностью, плохой освещенностью. Город как бы исчез и превратился в проезжую часть для автомобилей, несмотря на бурный рост экономики лицо города как бы стерлось, и это была трагедия, с которой надо было разбираться и решать [ее]", - сказал он в ходе встречи с активом столичного реготделения партии "Единой России".

Собянин добавил, что помнит "несусветную истерику по поводу расширения тротуарчиков". "Сегодня это кажется, ну, достоянием москвичей - если кто-то паркуется, оставит свой автомобиль на тротуаре, его просто живьем съедят. Не так давно все было как раз наоборот - пешеход на тротуаре как какая-то помеха, которую надо снести. Сегодня я считаю, что нам все-таки удалось вернуть Москву москвичам. <…> Казалось бы, что проще - смахнуть эту паутину с улиц Москвы. <…> Но каждый шаг давался с трудом", - заключил он.