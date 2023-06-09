Естественная убыль населения России за январь-апрель сократилась на 39,4%

По данным Росстата, смертность снизилась на 18,5%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Естественная убыль населения России за январь-апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилась на 39,42%, смертность также снизилась на 18,5%. Об этом сообщается в пятницу на сайте Росстата.

"За первые четыре месяца 2023 года родились 407 тыс. 188 младенцев, умерли 595 тыс. 693 человека, зарегистрировано 219 тыс. 860 браков и 216 тыс. 170 разводов. Естественная убыль составила 188 тыс. 505 человек, что на 39,42% меньше, чем за январь-апрель 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, смертность в январе-апреле 2023 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 18,5%, рождаемость - на 3,1%. Младенческая смертность снизилась на 12,9%.

В апреле 2023 года в России родился 96 131 младенец, умерли 135 915 человек, зарегистрировано 64 794 брака и 57 350 разводов. Естественная убыль составила 39 784 человека, что на 15,18% ниже, чем в апреле 2022 года и на 14,97% ниже, чем в марте 2023 года. Смертность в апреле этого года также снизилась по сравнению с апрелем прошлого года на 7,3%, рождаемость - на 3,6%. Младенческая смертность снизилась на 14,3%.