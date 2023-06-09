Парламентарий попросил ГИБДД Москвы чаще проводить рейды для выявления шумных байкеров

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пояснил, что речь идет о мотоциклах с глушителями с прямоточным выпуском выхлопных газов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение начальнику ГИБДД Москвы Александру Быкову, в котором просит увеличить количество проверок и специальных операций в Москве по выявлению байкеров, которые нарушают допустимый уровень шума по ночам. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В обращении парламентарий пояснил, что речь идет о байкерах, которые устанавливают на мотоциклы глушители с прямоточным выпуском выхлопных газов. Он также привел данные Департамента транспорта Москвы, согласно которым количество зарегистрированных мотоциклов с 2010 года по 2022 год увеличилось в 2,2 раза. "Соответственно, пропорционально растет количество транспортных средств, оборудованных глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов. Статистика о количестве таких транспортных средств не ведется, как и количество наложенных административных штрафов по статье КоАП РФ 8.23 (эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)", - добавил Даванков.

По его словам, правоприменительная практика "показывает, что недостаточное количество сотрудников УГИБДД, осуществляющих поимку таких правонарушителей, и размеры санкций, установленных статьей КоАП РФ 8.23 в размере 500 рублей, являются недостаточными для эффективного предотвращения и борьбы с вышеназванными правонарушениями". "Большая часть жалоб - от семей с маленькими детьми, которые страдают от регулярного недосыпания из-за шума по ночам", - отметил вице-спикер Госдумы.

Даванков считает, что в этой ситуации может помочь угроза постоянных остановок сотрудниками ГИБДД для фиксации правонарушений, связанных с нарушением тишины.

"В этой связи прошу вас увеличить количество проверок и специальных операций в Москве по выявлению правонарушителей, эксплуатирующих транспортные средства с превышением нормативов уровня шума (транспортных средств, оборудованных глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов)", - заключил парламентарий.