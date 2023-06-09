СМИ: двух россиян вышлют с Бали за незаконную деятельность

Как сообщил портал Detik, они нарушили правила оформления вида на жительство

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Трех иностранных граждан, включая двух россиян и одного сингапурца, вышлют с индонезийского острова Бали за нарушение правил оформления вида на жительство. Об этом в пятницу сообщил портал Detik.

По его данным, россияне и сингапурец получили вид на жительство с правом инвестирования, однако они нарушили законодательство, занимаясь в том числе организацией мероприятий и работая музыкантами.

Все иностранцы, включая двух россиян, будут депортированы в свои страны в субботу, сообщает портал.