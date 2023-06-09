В Кирове объекты культурного наследия сдадут в аренду с условием восстановления

Среди них "Родовспомогательное отделение губернской больницы", "Дом Окулова" и здание кунсткамеры

КИРОВ, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты в Кирове разработали проект программы сохранения объектов культурного наследия. В частности, некоторые объекты сдадут в аренду предпринимателям с условием восстановления, сообщается в пятницу на сайте правительства области по итогам заседания регионального оргкомитета по подготовке к 650-летнему юбилею Кирова.

"Разработан проект региональной программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования "Город Киров". Определены объекты культурного наследия, которые будут предложены предпринимательскому сообществу в аренду под условие их восстановления", - говорится в сообщении.

Например, в аренду планируют передать находящиеся в областной собственности "Родовспомогательное отделение губернской больницы", "Дом Окулова", здание кунсткамеры. Предусмотрен срок аренды - 25 лет, в качестве условий определены ремонт фасадов, кровли и благоустройство территории до 1 июня 2024 года. Также администрация Кирова подготовила перечень муниципальных объектов для сдачи в аренду - это здания ансамбля городской усадьбы купца Лебедева, флигель купца Ф. Л. Ездакова.

Как рассказал и. о. начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области Александр Грачев, на 38 объектах культурного наследия ведутся ремонтные работы. Так, завершаются работы по капремонту Приказной избы и здания музея К. Э. Циолковского, продолжаются ремонты в здании колледжа музыкального искусства им. Казенина, здании Театра юного зрителя, доме Прозорова, Художественном музее имени братьев Васнецовых. В стадии проектирования - работы в Доме-музее А. С. Грина, Доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина, главном здании областного краеведческого музея на ул. Спасской, 6. В ближайшее время начнутся производственные работы на девяти объектах, среди которых объекты Александровского сада, объекты в сквере Борцам революции, здание областного драматического театра (запланирован ремонт фасадов), здание областной библиотеки им. А. И. Герцена.

Кроме того, подготовлен перечень объектов культурного наследия, собственники которых не изъявляют желание проводить работы по их сохранению. Всего таких объектов 53, управление предлагает администрации Кирова инициировать проведение необходимых ремонтных работ совместно с собственниками помещений в здании или провести указанные работы самостоятельно с последующей компенсацией издержек собственниками соразмерно их долям в праве собственности на общее имущество здания. В настоящее время управление выдает собственникам помещений предостережения о необходимости проведения работ по сохранению объектов. Если по итогам рассмотрения предостережений собственники не примут необходимые меры, управление готово обращаться в суд с иском о понуждении провести работы по сохранению объектов.