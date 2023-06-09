В Белгород поступило порядка 10 тыс. единиц гуманитарной помощи от ЯНАО

Общая сумма товаров составляет 5 млн рублей

БЕЛГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. единиц одежды и обуви закуплены для эвакуированных жителей Шебекинского городского округа Белгородской области на выделенные администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 5 млн рублей. Вещи поступили в пятницу в крупнейший центр выдачи гуманитарной помощи в спорткомплексе "Космос", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы получили 10 тыс. единиц гуманитарной помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа для шебекинцев Белгородской области. Общая сумма товаров составляет 5 млн рублей", - сказала ведущий специалист Управления координации и реализации строительных программ администрации города Белгорода Алика Солдатенкова.

Как отметила Солдатенкова, чтобы сэкономить на транспортировке, администрация ЯНАО перечислила 5 млн рублей, на которые белгородские предприниматели закупили товары на территории своего региона. Она рассказала, что в коробках привезли мужскую и женскую обувь разных размеров. "Всего у нас по 1 тыс. пар мужской и женской обуви, 500 пар детской обуви. Также от них нам поступила одежда - джинсы разных размеров и любого фасона, спортивные костюмы для детей и взрослых, халаты, футболки и брюки", - пояснила Солдатенкова.

По ее словам, наибольший спрос у шебекинцев на одежду. "Они в чем убыли, в том и прибыли сюда. Люди могут подойти, примерять и выбрать понравившиеся вещи", - подчеркнула она.

В настоящее время в Белгороде работают четыре пункта выдачи гуманитарной помощи - в Центре молодежных инициатив, в культурном центре "Октябрь", в торговом центре "Пять звезд" и в спортивном комплексе "Космос".

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в пунктах временного размещения находятся порядка 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа в связи с обстрелами ВСУ, более 20 тыс. жителей потеряли источник дохода.