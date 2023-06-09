В ЗВО опровергли рассылку повесток по СМС в Петербурге

Эта система еще не доведена до окончательного решения, заявили в пресс-службе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Западный военный округ (ЗВО) опроверг информацию о повестках, которые якобы рассылаются по СМС жителям Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу рассказали ТАСС в пресс-службе ЗВО.

"Такой команды не давалось. Эта система еще не доведена до окончательного решения", - ответили в пресс-службе на соответствующий запрос корреспондента ТАСС.

В пятницу утром в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что петербуржцам рассылают повестки в военкомат по СМС.

Как ранее сообщал ТАСС, СМС-сообщения о мобилизации от Министерства обороны РФ будут информировать граждан о получении повестки, но сами не приравниваются к ней. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов накануне подчеркнул, что точное содержание таких сообщений пока не сформулировано, но звучать оно будет примерно так: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах".

Накануне сообщалось, что в проекте постановления, разработанном по инициативе Минобороны России и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорилось о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации - в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку.