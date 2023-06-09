В Москве в строительстве находятся около 1 млн кв. м стационаров

По словам мэра столицы Сергея Собянина, также ведется работа по улучшению системы образования

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около 1 млн кв. м стационаров находятся в процессе строительства в Москве, через несколько лет большинство поликлиник в городе будет реконструировано, а у стационаров появятся новые корпуса. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин ходе встречи с активом столичного реготделения партии "Единая Россия".

"Для человека важны все стороны жизни. И, пожалуй, одна из самых важных сторон - это его здоровье, жизнь, здоровье его близких. С первых же дней работы в Москве мы с вами задумались о серьезной реорганизации всей системы здравоохранения. <...> Сегодня мы продолжаем работать над улучшением медицинской помощи москвичам. На сегодняшний день в стройке находится около 1 млн кв. м стационаров Москвы. Через несколько лет большинство наших поликлиник будет реконструировано, а у большинства стационаров будут первоклассные корпуса", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что также ведется работа по улучшению системы образования в Москве. На сегодняшний день практически во всех школах города дети получаю хорошее, "добротное" образование. "Буквально недавно подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников. Московские школьники взяли 51% золотых медалей. Это больше половины", - напомнил мэр.