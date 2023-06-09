Красноярские строители продолжат работы по восстановлению жилья в Мариуполе

Работы в восьми домах планируют завершить в конце июня

СВЕРДЛОВСК /ЛНР/, 9 июня. /ТАСС/. Строители из Красноярского края завершат к концу июня восстановление восьми разрушенных многоквартирных домов в Мариуполе в Донецкой Народной Республики и приступят к восстановлению еще четырех домов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу и.о. заместителя председателя правительства края Сергей Козупица.

"Изначально мы сейчас делали восемь домов, восстанавливали в разной степени разрушения. Семь уже готовы к сдаче <…> Один, ну самый тяжелый мы уже продолжаем, но к концу июня его сдадим. Ну и плюс у нас пошли новые объемы, учитывая, что с этим закончили", - сообщил Козупица, добавив, что строители из региона планируют начать восстановление еще четырех домов, работы над которыми, рассчитывают завершить в следующем году.

По словам и.о. зампреда правительства, красноярские строители участвуют в восстановлении Мариуполя в качестве подрядчика у федеральной организации и средства краевого бюджета не задействуются.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля прошлого года. 20 мая 2022 года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", промзона которого оставалась последним местом, где укрывались остатки украинской группировки.