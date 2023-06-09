В Москве проверили 1,7 тыс. объектов на наличие напитка "Мистер сидр"

По данным Роспотребнадзора, информация о зарегистрированных на территории города случаях отравлений такой продукцией в управление также не поступала

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты проверили уже почти 1,7 тыс. торговых объектов на наличие напитка "Мистер сидр", продукция ни в одном из них не была выявлена. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление в обороте потенциально опасной продукции "Пивная продукция - "Мистер сидр", произведенной ООО "Анди", употребление которой стало причиной отравлений граждан в нескольких субъектах Российской Федерации. Всего по состоянию на 9 июня 2023 года совместно с органами исполнительной власти проверено 1,6 тыс. торговых объектов, реализующих слабоалкогольные напитки в розлив, осуществляющих деятельность на территории города Москвы. При этом ни в одном из проверенных предприятий указанной выше продукции не выявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о зарегистрированных на территории города Москвы случаях отравлений такой продукцией в управление также не поступала. Тем не менее ситуация остается на пристальном контроле в управлении, все предусмотренные законодательством России мероприятия продолжаются.

"По-прежнему призываем всех жителей города Москвы ни в коем случае не употреблять продукцию "Мистер сидр", произведенную ООО "Анди", и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города Москвы в адрес управления Роспотребнадзора по Москве по телефону горячей линии управления 8 (495) 687-40-41", - напоминается в материале.