Участниками "Активного долголетия" станут до 300 тыс. жителей Подмосковья

По сравнению с 2021 годом количество участников проекта выросло в два раза, а самыми популярными занятиями являются скандинавская ходьба и бассейн

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество участников проекта "Активное долголетие" к концу текущего года может составить около 300 тыс. человек. В настоящее время клубы проекта посещают около 250 тыс. жителей региона, об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Наш губернатор отметил рост числа участников проекта "Активное долголетие". У нас в каждом городе работают клубы активного долголетия, а количество участников уже составляет 250 тыс. человек, до конца года увеличим охват до 300 тыс. человек", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что по сравнению с 2021 годом количество участников проекта выросло в два раза, а самыми популярными занятиями являются скандинавская ходьба и бассейн. Кроме того, в рамках проводимых экскурсий ежегодно более 60 тыс. участников посещают музеи, усадьбы Подмосковья.

В пресс-службе пояснили, что специально для участников организованы 30 экскурсионных маршрутов.