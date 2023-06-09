Зарплаты бюджетникам в Кабардино-Балкарии повысят на 10% с августа 2023 года

Повышение зарплаты коснется работников здравоохранения, образования, культуры и СМИ, физической культуры и спорта, госслужбы, а также ветеринаров, пожарных и спасателей

НАЛЬЧИК, 9 июня. /ТАСС/. Заработная плата работников бюджетной сферы в Кабардино-Балкарии с августа 2023 года вырастет на 10%, об этом сообщил в пятницу глава республики Казбек Коков.

"На сегодняшнем совещании с членами правительства республики и руководителями администраций муниципалитетов обсудили вопросы очередного 10-процентного повышения с 1 августа заработной платы работникам бюджетной сферы. Уровень доходов по итогам запланированных мероприятий увеличится у более чем 40 тыс. сотрудников бюджетных учреждений", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Повышение зарплаты коснется 2,5 тыс. работников здравоохранения, в образовании - 2,3 тыс., в области культуры и СМИ - 1,4 тыс., физической культуры и спорта - 1 тыс., госслужбы - 1,6 тыс., также 520 ветеринаров, 650 работников пожарной службы и спасателей, 557 сотрудников МФЦ, муниципалитетов и другие категории. "Кроме того, за счет республиканских субвенций в сфере образования повышение коснется 20,1 тыс. человек", - уточнил Коков.

Также в ходе совещания отдельно остановились на вопросах дальнейшего увеличения финансирования лекарственного обеспечения и модернизации жилищно-коммунального комплекса. "Важнейшим для республики направлением и драйвером развития экономики являются, конечно, национальные проекты. Рассмотрели ход их реализации: по итогам пяти месяцев 2023 году КБР занимает второе место в стране с уровнем достижения показателей 99,79%", - отметил он.