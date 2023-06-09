Собянин: около 1 тыс. зданий системы образования в Москве требуют серьезной реновации

На результаты успеваемости детей столицы повлияло внедрение МЭШ, структурная и финансовая реорганизация, мотивация всех участников процесса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Масштабная программа модернизации школ будет развернута в Москве в ближайшие годы, серьезной реновации требует около 1 тыс. зданий системы образования. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, школе нужно пристальное внимание. Кстати, пришла пора серьезно заняться обновлением материальной базы, несмотря на то, что мы за этот период времени (примерно с 2010 года - прим. ТАСС) построили более 500 образовательных зданий, детских садов, школ, тем не менее у нас около 1 тыс. зданий требует серьезной, кардинальной реновации, обновления. И эта проблема уже назрела, и мы в ближайшие годы развернем масштабную программу модернизации московских школ", - сказал он на встрече с активом столичного реготделения партии "Единая Россия".

Мэр добавил, что столичные школьники за последние годы значительно улучшили свои результаты ЕГЭ, а их шансы поступить в ведущие вузы страны приумножились. По его словам, этому предшествовала большая работа, в том числе на результаты успеваемости детей столицы повлияло внедрение Московской электронной школы, структурная и финансовая реорганизация, мотивация всех участников процесса и контроль за образовательным процессом. "Сегодня практически во всех школах города Москвы ребята получают хорошее, добротное образование", - заключил он.