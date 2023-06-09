Экипаж скорой помощи, погибший под обстрелом ВСУ в Донецке, наградили орденом Пирогова

Государственную награду врио главы ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко вручил родственникам погибших

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Экипаж скорой медицинской помощи, погибший при обстреле со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка в конце февраля, награжден орденом Пирогова посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, к награде - ордену Пирогова - посмертно представлены Александр Григоренко, Дарья Дронова, Евгений Манаев и Марина Семинихина", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Государственную награду врио главы региона совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко вручил родственникам погибших.

23 февраля украинские войска нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка. Под огонь попала бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, чтобы эвакуировать пострадавших от предыдущего обстрела. В результате атаки экипаж скорой помощи погиб. Позже ВСУ выложили кадры, снятые беспилотником, при помощи которого корректировался огонь по медикам. В связи с этим омбудсмен ДНР Дарья Морозова направила в международные правозащитные организации обращения по факту убийства украинскими военнослужащими донецких медиков.