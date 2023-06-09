9 июня, 17:11
Военная операция на Украине

Кириенко посетил отделение фонда "Защитники Отечества" в Донецке

Фонд оказывает помощь участникам СВО

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил в Донецке отделение фонда "Защитники Отечества", который оказывает помощь участникам СВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетили отделение фонда и убедились, что для выполнения поставленных задач созданы все условия, предусмотрена даже игровая комната для детей, если кто-то придет с ребенком", - написал Пушилин.

Региональное отделение фонда "Защитники Отечества" работает в Донецке с 1 июня. Сейчас более 170 обратившимся оказывается помощь, 33 социальных координатора для ее оказания прошли специальную подготовку.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Отделения фонда открылись в России, в том числе в ДНР, 1 июня. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичВоенная операция на Украине
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