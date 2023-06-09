Красноярский край оснастил оборудованием пункт сдачи ЕГЭ в ЛНР

В крупнейший лицей Свердловска доставили компьютеры, многофункциональные устройства и системы видеонаблюдения

СВЕРДЛОВСК /ЛНР/, 9 июня. /ТАСС/. Красноярский край оснастил необходимым оборудованием общегородской пункт проведения единого государственного экзамена в городе Свердловске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС в пятницу в ходе рабочей поездки в Свердловск врио губернатора региона Михаил Котюков.

Между Красноярским краем и администрацией Свердловска и Свердловского района действует соглашение о сотрудничестве.

"Ребята-выпускники в первый раз сейчас имеют возможность сдать единый государственный экзамен, и это им открывает двери для поступления в любой российский университет. Поэтому были переданы компьютеры, многофункциональные устройства, системы видеонаблюдения, которые необходимы для того, чтобы [был] оборудован пункт сдачи единого госэкзамена", - сообщил Котюков, добавив, что в крупнейшем лицее Свердловска был оборудован общегородской пункт сдачи единого госэкзамена.

Также Котюков рассказал, что в прошлом году Свердловску и Свердловскому району было передано более 1,7 тыс. комплектов учебников и учебных пособий.

В ходе рабочей поездки в Свердловск Котюков передал военнослужащим и сотрудникам Росгвардии из Красноярского края, находящимся в зоне специальной военной операции, технику и специальное оборудование, ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ, приводящихся в рамках сотрудничества региона и муниципалитета, возложил цветы к Вечному огню.

Свердловский район расположен в юго-восточной части ЛНР. Население района и города составляет около 100 тыс. человек, из них 60 тыс. живут в Свердловске. Ведущей отраслью экономики города и района является горнодобывающая промышленность. Еще одним видом деятельности является сельское хозяйство. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает 120 тыс. га.