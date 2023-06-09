График поездов Курского направления МЖД значительно изменится 14-30 июня

Для поездок в центр Дептранс советует пользоваться станцией Нижегородская с пересадкой на МЦК, БКЛ и другие линии метро, а также наземным транспортом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Расписание поездов Курского направления Московской железной дороги изменится с 14 по 30 июня в связи с проведением строительных работ для МЦД-4. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ведется реконструкция Курского вокзала - мы активно обновляем пассажирскую и путевую инфраструктуру к запуску четвертого [Московского центрального] диаметра. С 14 июня приступаем к финальным этапам реконструкции - коллеги из РЖД будут поочередно переключать пути и строить платформу для поездов МЦД-4. Также продолжается переустройство Железнодорожной, чтобы уже в сентябре этого года запустить четвертый диаметр", - значится в публикации.

Так, для проведения работ с 20:30 14 июня до 04:30 30 июня значительно изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной: часть поездов от и до Курского вокзала отменят; в течение дня часть поездов вместо Курского вокзала проследует от и до Нижегородской; а интервалы движения будут частично увеличены до 20 мин, в пиковые часы - до 15 мин.

"Для поездок в центр пользуйтесь станцией Нижегородская с пересадкой на МЦК, БКЛ и другие линии метро, а также наземным транспортом. С расписанием пригородных поездов сверяйтесь в приложении и на сайте перевозчика. Планируйте поездки заранее", - советуют в департаменте транспорта.

Запуск МЦД-4 запланирован ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.