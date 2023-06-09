9 июня, 18:28

В ДНР начали выдачу загранпаспортов

Их срок действия составляет пять лет

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Управление по вопросам миграции МВД по ДНР в пятницу начало выдачу загранпаспортов жителям республики. Ранее такие документы можно было получить только в других регионах РФ, сообщили в МВД по региону.

"9 июня в Управлении по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике началась выдача паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами ее территории, со сроком действия пять лет. Ранее жители нашего региона могли получить такой документ только на территории других российских регионов", - говорится в сообщении. 

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