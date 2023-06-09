Грызлов: культурные ценности белорусов и россиян объединяются в Союзном государстве

Посол РФ заявил об этом в Минске во время праздничного концерта по случаю Дня России

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Культурные и духовные ценности россиян и белорусов объединяются в Союзном государстве на основе духовной общности. Об этом в Минске во время праздничного концерта по случаю Дня России заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Все, что происходит сейчас в строительстве Союзного государства, - это очень важная веха. То, что мы объединяем свои экономические ресурсы, мы объединяем культурные и духовные наши ценности. Этот концерт - это как раз показатель того, что духовная и культурная общность у нас присутствует. Зрители, которые сегодня пришли на концерт, их очень много, они с удовольствием слушают и белорусских артистов и аплодируют им так же мощно и одинаково, это очень важно", - сказал посол журналистам.

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев отметил, что на празднование Дня России в белорусской столице, которое уже становится доброй традицией, "собираются братья, друзья, которые на протяжении многих поколений всегда были вместе". "И сегодня мы видим улыбающиеся лица и минчан, и россиян, которые говорят о том, что это действительно общий праздник, который нас объединяет. Мы всегда рады, когда наши браться приезжают к нам в город Минск, всегда готовы их встретить, все провести вместе и порадоваться вместе", - сказал градоначальник.

На концерт, организованный посольством России в Белоруссии и Минским горисполкомом, у Дворца спорта в центре города собрались несколько тысяч человек, в том числе гости из РФ. Первыми на большую сцену, которую венчает знак в виде сердца в цветах национальных флагов двух стран и с надписью "День России", вышли артисты Нижегородского губернского оркестра, за ними - ансамбль балтийских морпехов "Черные береты" из Калининграда. В концерте приняли участие сенатор от Нижегородской области, бывший музыкант группы "Любэ" Александр Вайнберг, белорусская группы "Сябры", российский оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло, исполнитель Денис Майданов и другие артисты из России и Белоруссии.

Зрители продолжают прибывать ко Дворцу спорта. Завершится концерт выступлением группы "Любэ".