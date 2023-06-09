УПЦ запретила в служении священника из Ровненской области, перешедшего в ПЦУ

На Украине намерены полностью запретить УПЦ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Управляющий Ровненской епархией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Пимен запретил в служении бывшего настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского в Ровно протоиерея Михаила Симоновича за переход в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщили в пресс-службе Ровненской епархии УПЦ.

"Указом архиепископа Ровненского и Острожского Пимена бывший настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Симонович Михаил запрещен в священнослужении. Священник изменил церкви Христовой", - говорится в сообщении в Telegram-канале епархии.

На Украине намерены полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур. ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской, ни Украинской православными церквами.

Сразу после создания ПЦУ раскольники при поощрении властей начали силой захватывать храмы УПЦ, проводить собрания, на которых люди, не имеющие отношения к религиозным общинам, принимают решения об их переподчинении ПЦУ. Как заявил 29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.