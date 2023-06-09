В Дагестане на базе вузов планируют создать инженерную школу

В ней собираются готовить специалистов в области промышленности, сельского хозяйства, логистики и туризма

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Инженерную школу планируют создать на базе университетов в Дагестане, где будут готовить специалистов в промышленной и сельскохозяйственной отрасли, в областях логистики и туризма, сообщила ТАСС в пятницу врио президента дагестанского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (ДСПП) Патимат Гамидова в кулуарах заседания правления ДСПП по теме развития логистического хаба на маршруте транспортного коридора Север - Юг.

"Будем создавать инженерную школу на базе региональных вузов. <…> Нам нужны технические специальности, поскольку говорим о том, что есть потребность и задача в развитии промышленности, сельского хозяйства и, конечно же, логистов с учетом тех вливаний, которые мы ожидаем в развитие транспортного коридора Север - Юг, ну и с учетом последних лет потока туристов, это, конечно, туризм", - сказала Гамидова.

По ее словам, решение о создании школы было принято по согласованию с директором Департамента координации деятельности образовательных организаций Министерства науки и высшего образования РФ Виталием Гришкиным.