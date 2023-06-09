Депутаты предложили создать файлообменники для размещения санкционного медиаконтента

Инициаторами идеи направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - патриоты - за правду" направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать легальные российские файлообменные сервисы для размещения медиаконтента из недружественных стран. Данный документ есть в распоряжении ТАСС.

Инициаторами идеи выступили первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

"Вниманию государственных органов заслуживает инициатива по развитию в Российской Федерации файлообменных сервисов, а также распространению с их помощью ограниченного количества нелицензированного контента от недружественных медиакорпораций, запретивших официальный выпуск своей продукции на территории нашей страны", - говорится в письме.

Отмечается, что в санкционных медиапродуктах есть произведения, которые обладают культурным значением. В данном случае происходит нарушение статьи 44 Конституции РФ, согласно которой: "Каждый имеет право <…> на доступ к культурным ценностям". Так, задача и обязанность России - обеспечить права своих граждан на доступ к тому медиаконтенту, который имеет культурную ценность независимо от позиции иностранных правообладателей, подчеркнули депутаты.

Кроме того, с помощью файлообменников предлагается распространять социальную рекламу и рекламу товаров отечественных производителей. Решить вопрос о компенсации доходов российских правообладателей планируют с помощью финансовой модели, при которой деньги взимаются не с пользователей, а с рекламодателей. Также предлагается параллельно использовать платную подписку, отключающую рекламу, считают в Госдуме.

"От деятельности торрентов в их нынешнем виде страдают и российские производители информационной продукции, и пользователи, которые рискуют заразить свое устройство вирусными программами, а также вынужденные сталкиваться с рекламой сомнительных фирм и услуг. <...> В нынешних условиях наиболее продуктивным решением станет развитие суверенных российских файлообменных сайтов и клиентов, в рамках функционирования которых будет осуществляться сотрудничество государства, авторов медиапродукции и российских интернет-пользователей", - отмечается в письме.