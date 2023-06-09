9 июня, 20:46
Военная операция на Украине

МККК заявил о готовности оказывать помощь населению на обоих берегах Днепра

Международный комитет Красного Креста попросил доставить критически важную помощь в районы, где у него нет разрешения для работы

ЖЕНЕВА, 9 июня. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность оказывать гуманитарную помощь населению, пострадавшему в связи с разрушением Каховской ГЭС, на обоих берегах Днепра. Об этом сообщила в пятницу женевская штаб-квартира МККК.

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"Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности, с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение экстренной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также долгосрочной помощи для улучшения доступа к чистой воде", - говорится в сообщении.

"Мы продолжаем предлагать нашу поддержку и просим доставить критически важную помощь в районы, где у нас в настоящее время нет необходимого разрешения для работы", - заявили в МККК. 

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