МККК заявил о готовности оказывать помощь населению на обоих берегах Днепра

Международный комитет Красного Креста попросил доставить критически важную помощь в районы, где у него нет разрешения для работы

ЖЕНЕВА, 9 июня. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность оказывать гуманитарную помощь населению, пострадавшему в связи с разрушением Каховской ГЭС, на обоих берегах Днепра. Об этом сообщила в пятницу женевская штаб-квартира МККК.

"Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности, с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение экстренной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также долгосрочной помощи для улучшения доступа к чистой воде", - говорится в сообщении.

"Мы продолжаем предлагать нашу поддержку и просим доставить критически важную помощь в районы, где у нас в настоящее время нет необходимого разрешения для работы", - заявили в МККК.