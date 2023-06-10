Саратовский госуниверситет намерен на 20% увеличить набор иностранных студентов

В вузе обучаются граждане Туркменистана, Казахстана, Ирака, Египта, стран Африки

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Саратовский государственный университет (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского планирует в 2023 году увеличить набор иностранных студентов на 20%, сообщил ТАСС проректор по учебной работе Игорь Малинский.

"Заявки от иностранных абитуриентов идут заранее, это связано с получением визы в страну и рядом других факторов. По заявкам мы прогнозируем набор около 400 студентов. Это больше, чем в 2022 году, человек на 70", - отметил Малинский.

Проректор объяснил увеличение набора желанием иностранцев обучаться в СГУ. Университет участвует в международных образовательных выставках, информация о вузе публикуется в международных справочниках и каталогах. Кроме того, международная служба СГУ активно взаимодействует с представительствами Россотрудничества за рубежом.

"В нашем вузе иностранные студенты могут получить диплом, который котируется в их странах. К тому же у нас есть хорошая социальная база. Общежитие, например, находится в центре города, что тоже немаловажно", - сказал Малинский.

О востребованных направлениях

Как отметил проректор, в основном СГУ для поступления выбирают граждане Туркменистана, Казахстана, Ирака, Египта, стран Африки. Иностранные студенты обучаются в вузе по всем направлениям, большая часть - на педагогических специальностях. После получения диплома они зачастую уезжают работать в свои страны. Многие поступают в магистратуру и аспирантуру.

Всего в СГУ в 2023 году планируется набрать около 5 тыс. студентов, из них более 2,7 тыс. - на бюджетные места. Высокий конкурс по гуманитарным направлениям ожидается на зарубежную филологию, журналистику и юриспруденцию, по естественно-научным направлениям - на компьютерную безопасность, бизнес-информатику, компьютерные науки и информационные технологии.

Саратовский университет, основанный в 1909 году, - один из старейших научно-образовательных центров России. Ежегодно вуз обучает свыше 20 тыс. студентов из более 40 стран, реализует более 300 образовательных программ, ведет высокотехнологичные исследования как национальный исследовательский университет и университет, входящий в федеральную программу "Приоритет-2030".