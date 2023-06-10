РКН сообщил, что СМИ могут сами определять форму и место размещения маркировки иноагентов

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что это может быть упоминание о статусе иноагента перед его объявлением в эфире

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Средства массовой информации вправе самостоятельно определять форму и место размещения маркировки иноагентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Как напомнили в Роскомнадзоре, закон "О средствах массовой информации" устанавливает обязанность указывать на статус иностранного агента при его упоминании и при распространении его материалов и сообщений. "Редакция СМИ вправе самостоятельно определить форму и место размещения такого указания. Это может быть упоминание о статусе иноагента перед его объявлением в эфире", - рассказали в пресс-службе.

Законодательство также запрещает распространение среди детей информационной продукции, произведенной иностранным агентом. Поэтому такие материалы должны сопровождаться маркировкой "18+" либо текстовым предупреждением "запрещено для детей", напомнили в Роскомнадзоре.

За нарушение требований об указании на статус иностранных агентов для редакций СМИ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юридических, в том числе с "конфискацией предмета административного правонарушения".

"Кроме этого, за данное нарушение регистрирующий орган может выдать письменное предупреждение в порядке ст. 16 Закона о СМИ. Напоминаем, что неоднократные в течение 12 месяцев нарушения требований ст. 4 Закона "О СМИ", по поводу которых регистрирующим органом делались письменные предупреждения, могут послужить основанием для прекращения деятельности СМИ в порядке административного судопроизводства", - предупредили в Роскомнадзоре.

При этом, как отметил в беседе с ТАСС заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, механизмы понуждения к исполнению законодательства об иноагентах в отношении телерадиовещателей применяются крайне редко. "Что касается телевидения и радио - то здесь ситуация контролируемая. Участники рынка законопослушные, проблем никогда мы здесь не видели. Мы проводим профилактические, разъяснительные мероприятия с отраслью. Конечно, есть механизмы понуждения к исполнению законов, но в отношении телерадиовещателей мы их применяем весьма редко, потому что коллеги сами хорошо знают закон", - пояснил он.