10 июня, 01:28

Президент Колумбии сообщил об обнаружении живыми детей, пропавших после авиакатастрофы

Colombia's Armed Forces Press Office via AP, File
© Colombia's Armed Forces Press Office via AP, File

Они пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро в пятницу сообщил об обнаружении живыми детей, числившихся пропавшими без вести после крушения самолета в джунглях 1 мая.

"Радость для всей страны. Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях", - написал он в Twitter.

Вооруженные силы Колумбии в Twitter опубликовали фотографии, на которых дети находятся в окружении военных. На кадрах видны все четверо несовершеннолетних, в том числе младенец, которому уже после падения самолета исполнился год. Остальным детям на момент происшествия было 4, 9 и 13 лет.

Всего на борту самолета Cessna 206, направлявшегося из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. 15 мая военные нашли самолет и тела трех взрослых в джунглях. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя.

17 мая Петро уже сообщал об обнаружении детей, однако на следующий день он удалил сообщение в Twitter и извинился, заявив, что полученная информация не подтвердилась. 

Теги:
КолумбияПетро, Густаво
© Информационное агентство ТАСС
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