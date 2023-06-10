В Москве ожидаются переменная облачность и до 18 градусов тепла

Ночью температура опустится до плюс 5 градусов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 5 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.