10 июня, 03:32 Межведомственная делегация России передала Сирии около 260 тонн гуманитарного груза

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В Минобороны РФ сообщили, что всего за время работы российской делегации провели более 50 гуманитарных акций и рабочих встреч