Межведомственная делегация России передала Сирии около 260 тонн гуманитарного груза

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Межведомственная делегация России завершила работу в Сирийской Арабской Республике, передав порядка 260 тонн гуманитарного груза. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"Российская межведомственная делегация завершила свою работу в Сирийской Арабкой Республике. Всего за время работы российской делегации проведено более 50 гуманитарных акций и рабочих встреч. Сирийской Арабской Республике передано порядка 260 тонн гуманитарного груза", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Делегация работала в Сирии с 7 июня.