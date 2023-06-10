10 июня, 03:32

Межведомственная делегация России передала Сирии около 260 тонн гуманитарного груза

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что всего за время работы российской делегации провели более 50 гуманитарных акций и рабочих встреч

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Межведомственная делегация России завершила работу в Сирийской Арабской Республике, передав порядка 260 тонн гуманитарного груза. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

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"Российская межведомственная делегация завершила свою работу в Сирийской Арабкой Республике. Всего за время работы российской делегации проведено более 50 гуманитарных акций и рабочих встреч. Сирийской Арабской Республике передано порядка 260 тонн гуманитарного груза", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Делегация работала в Сирии с 7 июня. 

Теги:
СирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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