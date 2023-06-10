В Свердловской области локализовали все природные пожары

В регионе действуют два возгорания в Камышловском и Сосьвинском районах общей площадью 1120 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Все природные пожары в Свердловской области локализованы, сообщили в департаменте информационной политики региона в субботу.

"Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств локализовали все природные пожары в Свердловской области. По данным на вечер 9 июня, в регионе действовали два возгорания в Камышловском и Сосьвинском районах на общей площади 1120 га", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе ликвидированы три лесных пожара на общей площади более 300 га, в том числе в Артемовском, Пышминском городских округах, а также в городском округе Первоуральск, добавили в департаменте.

Борьбу с огнем ведут более 110 человек, привлечено свыше 40 единиц спецтехники.