На севере Москвы намерены построить пять детсадов и три школы

В планах также привести в порядок бывшие промышленные зоны и продлить линию метро

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. На Севере Москвы планируют привести в порядок бывшие промышленные зоны, построить пять детских садов и три школы, а также продлить линию метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Четыре района на севере Москвы от МЦК до МКАД. Место реализации крупных городских проектов, имеющих большое значение для 370 тыс. местных жителей и города в целом. В планах - строительство еще пяти детских садов и трех школ. Еще одна городская программа, нашедшая воплощение на севере Москвы. В стадии реализации находятся проекты комплексного развития территорий бывших промзон "Коровино" и "Дегунино-Лихоборы". Новые рабочие места, новые станции метро, детские сады, школы, поликлиники, ФОКи, парки - это сегодня и завтра районов Бескудниковский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино", - написал Собянин.

По его словам, за последние годы север стал "гораздо ближе к центру города". Это главный результат реализации масштабных проектов в транспортной сфере. Открылись станции "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии. В 2023 году планируется продлить эту ветку за МКАД. В составе нового участка пассажиров будут принимать станции "Яхромская" - на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы и "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1.

Мэр напомнил, что несколько крупных проектов реализовали в сфере создания качественного пространства. В Дмитровском районе специалисты привели в порядок парк "Вагоноремонт", там сделали дополнительный вход, беседку со сценой, новый шахматный павильон. В Бескудниковском районе благоустроили главный бульвар и парк имени Святослава Федорова. Специалисты установили фонтан с подсветкой, танцплощадку, оригинальные беседки, детские и спортивные площадки, уличную библиотеку.

"В этом году взяли в работу еще несколько знаковых объектов. В их числе сквер на улице 800-летия Москвы, сквер вдоль Коровинского шоссе и сквер на Базовской улице. Также будет благоустроена территория, прилегающая к будущей станции метро "Яхромская". На тротуарах и проезжей части заменим покрытия, установим современные фонари и новые остановочные павильоны. Для безопасности дорожного движения на переходах разместим опоры контрастного освещения", - добавил Собянин.