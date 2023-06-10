В Москве на нескольких улицах временно перекроют движение транспорта

В городе будет проводиться Кубок России по футболу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Схема движения изменится на нескольких улицах Москвы в связи с проведением Кубка России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В столице изменится схема движения на нескольких улицах в связи с проведением Кубка России по футболу. Так, 11 июня будет временно перекрыто движение для транспорта в районе спорткомплекса "Лужники", - говорится в сообщении.

Нельзя будет проехать с 08:00 до окончания мероприятия по съезду с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а также с 19:30 до окончания Кубка России по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой, 3-й Фрунзенской, Проектируемого проезда №2309, переулка Хользунова и по дублеру Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта.

В местах ограничения движения 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия также будет временно недоступна парковка.

"Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее планировать маршрут", - подчеркивается в материале.