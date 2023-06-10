В Карантинной бухте Севастополя начали восстанавливать штольни для укрытия населения

По словам главы города Михаила Развожаева, в ближайшее время назначат ответственных за содержание объектов

ТАСС, 10 июня. Штольни для укрытия населения расчистили и приводят в готовность в Карантинной бухте после обращений жителей к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Об этом в субботу сообщили в департаменте общественной безопасности города.

"Проведен выездной осмотр объектов, в ходе которого выполнены работы по расчистке путей подхода к штольням, разблокированы входные двери, проведен анализ состава воздуха. В ближайшее время помещения будут приведены в готовность к приему укрываемых, и назначены лица, ответственные за их содержание", - говорится в сообщении.

Ранее во время прямого эфира к Развожаеву обратились жители по вопросу пригодности штолен, расположенных в районе Карантинной бухты, к укрытию населения.