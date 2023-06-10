На Мичуринском проспекте в Москве заменили около 300 тыс. кв. м асфальта

В работах задействовали 350 рабочих и 170 единиц спецтехники

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Около 300 тыс. кв. м асфальта заменили на Мичуринском проспекте Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на Мичуринском проспекте. Это было необходимо из-за серьезного износа верхнего слоя дорожного полотна. В общей сложности заменили почти 300 тыс. кв. м асфальта на всем протяжении магистрали, работы проводились преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В них были задействованы 350 рабочих и 170 единиц специализированной техники", - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

После завершения дорожно-ремонтных работ рабочие нанесли разметку - дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.

"Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 млн кв. м асфальта. Для его укладки используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, находящихся в собственности города", - отмечается в материале.