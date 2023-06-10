В Москве перекрыли движение для замены асфальта в Лефортовском тоннеле

В планах обновить около 74,5 тыс. кв. м дорожного покрытия

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Движение на нескольких улицах Москвы перекрыли для замены асфальта в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Для замены асфальта в Лефортовском тоннеле перекрыто движение транспорта на нескольких улицах. Так, до 05:00 13 июня нельзя проехать по участку внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) от улицы Золоторожский Вал (дом 11, строение 38) до Спартаковской площади (дом 1/2) и отрезку внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы (дом 16, строение 15) до шоссе Энтузиастов (дом 5, строение 2)", - говорится в сообщении.

Как уточняется, закрыт также съезд с Лефортовской набережной на внутреннюю сторону ТТК в районе улицы Радио (дом 23/9, строение 2), съезд с Красноказарменной набережной на внутреннюю сторону ТТК, съезд с улицы Золоторожский Вал на внутреннюю сторону ТТК и съезд с шоссе Энтузиастов в центр на внешнюю сторону ТТК.

Всего обновят около 74,5 тыс. кв. м дорожного покрытия. Ремонтные работы в тоннеле необходимы, чтобы убрать колейность, которая появилась из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Помимо этого, истек срок службы дорожного полотна. В работах задействовали более 400 сотрудников и 200 единиц специализированной техники. Специалисты также нанесут на новое покрытие дорожную разметку.

"Полное перекрытие движения в тоннеле необходимо из-за применения бесшовной технологии укладки асфальтобетонного покрытия. Его укладывают по всей ширине проезжей части. Это позволяет значительно сократить время проведения ремонта и увеличить срок службы дорожного полотна. Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее планировать маршрут", - поясняется в сообщении.