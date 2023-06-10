Там можно будет найти интересные книги, принять участие в мастер-классах и послушать лекции

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Летние читальни открылись в парках Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В парках Москвы открылись летние читальни. До конца сезона любители литературы могут принять участие в тематических мастер-классах и программах, чтениях и обсуждениях произведений в кругу единомышленников. Большинство мероприятий подходит для детей и их родителей. Кроме того, в читальнях можно проводить время наедине с любимыми книгами или открывать для себя новых авторов", - говорится в сообщении.

В усадьбе Воронцово летняя читальня, организованная объединением культурных центров ЮЗАО, расположена в павильоне "Лекторий". Там можно записаться в библиотеку, почитать понравившуюся книгу или взять ее с собой. Также работает зона буккроссинга. В читальне представлена разная литература: детская, приключения, детективы, классика, фантастика, поэзия. Посетители могут оформить единый читательский билет, для этого понадобится только документ, удостоверяющий личность.

Летняя читальня в Измайловском парке открыта в павильоне "Библиопарк" в центральной части. В рамках работы летней читальни, организованной объединением культурных центров ВАО, по выходным запланированы творческие мастер-классы, викторины, игровые программы для детей.

"Читальня в парке "Красная Пресня" работает в летнем павильоне напротив Каштановой аллеи. Здесь взрослые и дети могут выбрать книгу и бесплатно забрать ее для чтения домой, поиграть в настольные игры, сделать фотографии на память. В читальне представлена русская и зарубежная литература, издания для детей, также есть отраслевые книги (по психологии, саморазвитию и другим направлениям). Читательский билет для посещения не нужен. В читальне для гостей также будут проходить мастер-классы, встречи для обсуждения прочитанной литературы и игры для юных посетителей", - говорится в сообщении.