Одна из 18-метровых уток в гавани Гонконга сдулась в день открытия инсталляции

Инсталляцию привезли в Гонконг в конце мая, после чего она проходила испытания

ГОНКОНГ, 10 июня. /ТАСС/. Открытие инсталляции "Две утки Флорентина Хофмана" состоялось в субботу в гавани Виктория в Гонконге. Два желтых утенка, созданных голландским художником, вернулись в город спустя 10 лет, однако один из них сдулся через несколько часов после торжественной церемонии открытия.

Сотни людей собрались в субботу на набережной вблизи парка Тамар.

Инсталляция в виде гигантского желтого утенка была создана Хофманом в 2007 году. Согласно замыслу автора, птица должна путешествовать по миру и появляться в различных точках земного шара. В предыдущий раз утенок побывал в Гонконге в мае 2013 года.

Спустя 10 лет инсталляция вернулась в этот специальный административный район КНР - впервые в истории она состоит из двух утят. Как ранее отметил Хофман, слова которого приводит газета South China Morning Post, "два утенка - это двойная удача". По словам организаторов, две птицы должны принести "двойное счастье" жителям мегаполиса.

После того, как фигура сдулась, желающих сфотографироваться на набережной стало еще больше. Происшествие случилось около 14:00 по местному времени (09:00 мск). По состоянию на 15:00 (10:00 мск), сдутая утка по-прежнему плавала на поверхности воды, а организаторы не предпринимали попыток вновь надуть ее или отбуксировать.

Популярность уток

Утки были привезены в Гонконг в конце мая, после чего проходили испытания. 9 июня они были отбуксированы в гавань Виктория. Как ранее сообщили организаторы, утки пробудут в Гонконге до 24 июня. Планируется, что 18 июня состоится утиный парад, в ходе которого птицы проплывут мимо районов Козуэй-бэй и Чимсачей.

Как писала газета South China Morning Post, акция "Две утки Флорентина Хофмана" проходит в период восстановления туристического сектора города после пандемии. Издание подчеркнуло, что прибытие уток в Гонконг благоприятно скажется на сфере туризма мегаполиса.

Желтых утят можно увидеть не только в гавани Виктория, но и повсюду на улицах города. По меньшей мере 18 станций гонконгского метрополитена украшены изображениями уток. Кроме того, на протяжении двух недель по острову Гонконг будет курсировать "утиный" трамвай. Организаторы акции также подготовили большое количество сувенирной продукции: фигурки, плюшевые игрушки, футболки с изображением двух уток и многие другие изделия можно приобрести в официальном магазине.

История желтого утенка

В одном из интервью Хофман рассказал, что при создании инсталляции он долго искал изображение идеальной игрушечной утки. Вдохновением для автора послужил дизайн игрушки гонконгской компании Tolo Toys.

Впервые гигантский утенок был представлен публике во Франции, после чего побывал в Австралии, Бразилии, США, Японии и десятке других стран и регионов мира. В каждой новой локации игрушка создается и надувается заново. Ее внешний вид не меняется, однако размеры могут отличаться. Так, например, во Франции был представлен 32-метровый утенок.

Гонконгская утка, приплывшая в гавань Виктория в мае 2013 года, достигала в высоту 16,5 м.