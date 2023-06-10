В Северной Осетии прогнозируют ливни с градом и шквалистым ветром

По данным МЧС, на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируют в Северной Осетии в ближайшие два дня. Штормовое предупреждение распространило в субботу ГУ МЧС по региону.

"В период с 17:00 10 июня и до конца суток 13 июня местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

На реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селевых потоков малого объема.