10 июня, 08:36

В ДНР утвердили проект программы обращения с отходами

В республике, в частности, планируют создать комплексные предприятия по переработке и утилизации отходов

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Донецкой Народной Республики утвердило проект создания в регионе предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Владимир Ежиков.

"Сегодня на заседании правительства приняли проект, над которым работали Госкомэкополитики при главе ДНР и ППК "Российский экологический оператор". Проект Территориальной схемы обращения с отходами предусматривает реализацию комплекса мер по эффективному обращению с твердыми коммунальными отходами и обеспечению рационального использования ресурсов", - написал он в Telegram-канале.

Зампред правительства региона уточнил, что в республике появятся комплексные предприятия по переработке и утилизации отходов, а также современные полигоны для их захоронения. Кроме того, в ДНР организуют раздельный сбор мусора.

По информации Ежикова, реализация проекта позволит к 2030 году сортировать 100% твердых бытовых отходов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация