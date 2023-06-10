В ДНР утвердили проект программы обращения с отходами

В республике, в частности, планируют создать комплексные предприятия по переработке и утилизации отходов

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Донецкой Народной Республики утвердило проект создания в регионе предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Владимир Ежиков.

"Сегодня на заседании правительства приняли проект, над которым работали Госкомэкополитики при главе ДНР и ППК "Российский экологический оператор". Проект Территориальной схемы обращения с отходами предусматривает реализацию комплекса мер по эффективному обращению с твердыми коммунальными отходами и обеспечению рационального использования ресурсов", - написал он в Telegram-канале.

Зампред правительства региона уточнил, что в республике появятся комплексные предприятия по переработке и утилизации отходов, а также современные полигоны для их захоронения. Кроме того, в ДНР организуют раздельный сбор мусора.

По информации Ежикова, реализация проекта позволит к 2030 году сортировать 100% твердых бытовых отходов.