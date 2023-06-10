Госдума может 13 июня рассмотреть проект о праве граждан с судимостью служить по контракту

Документ предусматривает возможность заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне поддержал к первому чтению законопроект о праве граждан, имеющих судимость, поступать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени, Совету палаты предложено включить его в повестку заседания Думы 13 июня. Письмо комитета в Совет размещено в думской базе данных.

"Предлагаем включить его в проект порядка работы Государственной думы 13 июня 2023 года для рассмотрения в первом чтении, - говорится в тексте. - Комитет Государственной думы по обороне рекомендует принять указанный законопроект в первом чтении".

Как указано в заключении комитета, законопроект направлен на увеличение численности военнослужащих-контрактников.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце мая главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. В законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается прописать, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ.