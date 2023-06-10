10 июня, 08:41

Госдума может 13 июня рассмотреть проект о праве граждан с судимостью служить по контракту

Документ предусматривает возможность заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне поддержал к первому чтению законопроект о праве граждан, имеющих судимость, поступать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени, Совету палаты предложено включить его в повестку заседания Думы 13 июня. Письмо комитета в Совет размещено в думской базе данных.

Читайте также
Совет Думы включил в план работы на июнь проект о праве судимых заключать контракт с ВС РФВ Думу внесли проект о праве граждан с судимостью поступать на военную службу по контракту

"Предлагаем включить его в проект порядка работы Государственной думы 13 июня 2023 года для рассмотрения в первом чтении, - говорится в тексте. - Комитет Государственной думы по обороне рекомендует принять указанный законопроект в первом чтении".

Как указано в заключении комитета, законопроект направлен на увеличение численности военнослужащих-контрактников.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце мая главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. В законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается прописать, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация