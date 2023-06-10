В России в 2023 году по нацпроекту "Демография" введут 80 спортивных объектов

В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой также сообщили о планах по введению в эксплуатацию 18 объектов социального обслуживания

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию 80 объектов спорта и 18 объектов социального обслуживания в этом году запланированы в России по программе национального проекта "Демография". Об этом сообщили в субботу в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В рамках реализации нацпроекта в текущем году уже введено в эксплуатацию шесть объектов дошкольного образования. Кроме того, в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 80 объектов спорта. В настоящее время введено семь объектов в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Камчатском крае, Калининградской и Липецкой областях", - говорится в сообщении по итогам совещания Голиковой с регионами о ходе реализации в 2023 году национального проекта "Демография".

Вице-премьер напомнила, что по объемам финансирования нацпроект "Демография" остается крупнейшим из всех национальных проектов. На его реализацию в 2023 году предусмотрено 924 млрд рублей. По ее словам, в этом году также запланировано ввести в эксплуатацию 18 объектов социального обслуживания в 16 регионах общей мощностью 2 060 койко-мест. На сегодняшний день уже ввели в эксплуатацию два объекта в Курской области и в Республике Бурятия.

Вице-премьер поручила губернаторам взять под личный контроль ход строительства объектов, принять необходимые меры по соблюдению графиков выполнения строительно-монтажных работ и своевременному вводу в 2023 году всех запланированных объектов.