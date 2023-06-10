Свыше 4,6 тыс. домов Лисичанска подключили к водоснабжению

Мэрия города также сообщила о возобновлении подачи водоснабжения в более 40 предприятиях

ЛУГАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы Лисичанска в ЛНР подключили к водоснабжению свыше 4,6 тыс. домов и больше 40 предприятий города, сообщила мэрия.

"Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал Лисичанска" продолжает проводить ремонтные работы по восстановлению водопровода, опрессовке труб для подключения к водоснабжению новых районов города. Всего на данный момент подключено к водоснабжению 4 655 домов и 43 предприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской мэрии. Как уточнили ТАСС в администрации, до 15% потребителей уже подключены к водоснабжению.

По данным мэрии, за прошедшую неделю 390 новых абонентов начали получать воду. На данный момент специалисты восстанавливают водовод в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий и в ближайшее время проведут пробный запуск воды.

В мэрии также сообщили, что специалисты Лисичанского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства госпредприятия ЛНР "Луганскгаз" продолжают ремонтно-восстановительные работы на газопроводах, поврежденных в результате обстрелов со стороны ВС Украины, в некоторых населенных пунктах, относящихся к Лисичанску: Малорязанцево, Мирная Долина, Новодружеск, Приволье. "Многие города и поселки, входящие в состав города, подключены к газоснабжению на 100%", - подчеркнули в мэрии.

Лисичанск был освобожден от украинских войск летом прошлого года. В результате боев в городе и подведомственных ему населенных пунктах значительно повреждены системы газо-, водо- и электроснабжения.