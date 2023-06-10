В Херсонской области развернули прививочную кампанию

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о необходимости прививок от гепатита и возможных инфекционных заболеваний, которые могут распространиться после подтопления

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Прививочная кампания развернута в Херсонской области после подтопления в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций. Об этом в субботу сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Сейчас уже нужны прививки и от гепатита, и от инфекционных возможных заболеваний, которые могут появиться сейчас. Медицинские бригады есть, они работают, прививки уже тоже начались", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Сальдо подчеркнул, что работа в регионе предстоит огромная, особенно с учетом того, что ниже по течению Днепра находятся заповедные зоны, в которых проживает большое количество птиц, способных разносить инфекции. "Я наблюдаю за ситуацией, мы работаем совместно, руководит всеми этими процессами специально созданный штаб", - добавил врио губернатора.