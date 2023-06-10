10 июня, 09:07

В Кабардино-Балкарии прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер

По данным МЧС, на реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок

НАЛЬЧИК, 10 июня. /ТАСС/. Ливни и град со шквалистым ветром прогнозируют в Кабардино-Балкарии в ближайшие дни. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС по региону в субботу.

"В период с 12:00-14:00 10 июня и далее до конца суток, а также 11, 12, 13 июня местами по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что на реках уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности. 

Теги:
РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
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