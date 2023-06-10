В Пензенской, Липецкой и Тульской областях приняли около 750 жителей Шебекина

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в регион ежедневно поступает гуманитарный груз

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Пензенская и Липецкая области приняли более 700 временно отселенных жителей из Шебекинского городского округа Белгородской области, еще 49 жителей отправились в Тульскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"49 человек из Шебекинского округа вчера отправились в Тульскую область. Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей из Шебекинского округа", - сказал Гладков.

Он добавил, что в регион ежедневно поступает гуманитарный груз из разных регионов России. "Мы получаем грузы гуманитарной помощи практически из всех регионов Российской Федерации. Сегодня мы уже получили и разгрузили 79 фур - это более 200 тонн груза", - пояснил губернатор.

Гладков подчеркнул, что 11 и 12 июня центры выдачи гуманитарной помощи в Белгороде приостановят свою работу - это необходимо для разгрузки и сортировки товаров. "Сегодня пункты выдачи гуманитарной помощи работают, но завтра-послезавтра нам нужно рассортировать и развезти [ее], чтобы все жители эвакуированных городов и сел имели возможность вне зависимости от того места, где проживают, получить все группы товаров, которые находятся в нашем распоряжении", - отметил он.

В Белгороде работают четыре пункта выдачи гуманитарной помощи - в Центре молодежных инициатив, в культурном центре "Октябрь", в торговом центре "Пять звезд" и в спортивном комплексе "Космос". В субботу они работают по обычному расписанию.

Ранее Гладков сообщал, что более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины, находятся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах региона, часть жителей переехала в регионы Центрального федерального округа.