10 июня, 09:43

Глава правительства Ватикана не исключил встречу папского посланника с Патриархом Кириллом

Пьетро Паролин отметил, что этот вопрос еще должен быть обсужден с Папой Римским Франциском, чтобы "понять его намерения"

ВАТИКАН, 10 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин не исключил встречи папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Не думаю, что есть какие-то сложности, чтобы встретиться с патриархом Кириллом", - сказал Паролин, отвечая на вопрос журналистов о вероятной встрече Дзуппи с главой РПЦ во время поездки в Москву. По его словам, встреча "может быть предусмотрена".

При этом Паролин повторил, что этот вопрос еще должен быть обсужден с Папой Римским Франциском, чтобы "понять его намерения".

Ранее кардинал Дзуппи, председатель Конференции итальянских епископов был назначен Франциском главой "мирной миссии" Ватикана. В рамках этой работы он уже побывал в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также религиозными представителями.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока не предвидится встреч с папским посланником. В Ватикане также не называют сроков вероятной поездки кардинала Дзуппи в Москву. Папа Римский находится в настоящий момент в больнице после операции на брюшной полости. Ожидается, что он пробудет там еще несколько дней. Все аудиенции были отменены до 18 июня. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ВатиканРоссияКирилл (патриарх)Паролин, Пьетро
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