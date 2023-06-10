В Одесской области сообщают о тоннах мусора у побережья после ЧП на Каховской ГЭС

По словам очевидцев, никаких работ по очищению акватории не ведется

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Тонны мусора выбросило на побережье Одесской области в результате разлива Днепра после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

"Тоннами мусор прибило. Власти говорят, что очищают акваторию, но это не соответствует действительности, никаких работ не ведется", - сказал один из собеседников.

Еще один очевидец добавил, что загрязнение пляжей в области значительно усиливается - сюда выносит ветки, доски.

Накануне глава региона Олег Кипер рекомендовал местным жителям воздержаться от прогулок по побережью и посещения пляжей из-за загрязнения акватории Черного моря. Также ранее в украинских социальных сетях появилась информация, что среди переселенцев из Херсонской области, приехавших в Одессу после инцидента, выявлена вспышка холеры. Однако позже советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опроверг эти данные.