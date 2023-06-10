В одном из районов Горного Алтая сняли режим ЧС по паводковой ситуации

В муниципалитете действует режим повышенной готовности

ТАСС, 10 июня. Режим ЧС, который ввели 8 июня в Улаганском районе Республики Алтай из-за подъема уровня воды в реке Чулымшан и подтопления приусадебных участков в селе Балыкча, сняли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В Улаганском районе отменен режим чрезвычайной ситуации. С 16:00 (12:00 мск) 10 июня введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Ранее власти республики ввели режим ЧС в Улаганском районе, где произошел разлив реки. Глава республики Олег Хорохордин в своем Telegram-канале пояснил, что аномально высокие температуры и таяние ледников осложнили паводковую обстановку в нескольких районах республики. По данным на утро 10 июня, уровень воды в реке Чулышман составляет 691 см, за сутки уровень воды снизился на 31 см. В селе Балыкча остаются подтопленными 46 приусадебных участков с населением 188 человек (в том числе 96 детей). От воды освободился один жилой дом и 27 приусадебных участков.