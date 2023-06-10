В Шебекине остаются около 2,7 тыс. жителей

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, у многих есть личные мотивы оставаться в городе, который регулярно обстреливают ВСУ

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Около 2,7 тыс. жителей остаются на территории приграничного города Шебекино Белгородской области, который регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины, сообщил в своем Telegram-канале в субботу губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в регион первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

"Вчера вечером [9 июня] вместе с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] и главой округа Владимиром Николаевичем [Ждановым] выехали в населенные пункты Шебекинского округа, вначале, конечно, заехав в город. Прошли по городу, пообщались с жителями. На сегодняшний день в Шебекине остаются 2 703 человека. Гуманитарная помощь есть - администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания", - написал Гладков.

Он отметил, что у многих жителей есть личные мотивы оставаться в Шебекине, несмотря на опасность обстрела. "В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город. Пожилой мужчина рассказал, что у него болеет супруга и ей нужны лекарства, не хотят быть никому обузой и попросили привезти необходимые препараты", - сообщил Гладков.

По словам губернатора, посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей в Шебекине пока не удается. "К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание ТЦ, оно горело вчера [9 июня]. Как только оперативная обстановка позволит, сразу же приступим к восстановительным работам самого цветущего города Шебекино", - добавил он.

Ранее Гладков сообщал, что более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа в связи с обстрелами ВСУ, находятся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах региона, часть жителей переехала в регионы Центрального федерального округа.