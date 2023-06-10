День московского спорта пройдет 1 июля в "Лужниках"

Территорию комплекса поделят более чем на 20 тематических площадок

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. День, посвященный столетию Московского спорта, пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин "ВКонтакте".

"В олимпийском комплексе "Лужники" 1 июля пройдет день, посвященный 100-летию Московского спорта. Вокруг "Лужников" развернется масштабная инсталляция о достижениях наших прославленных атлетов. Гости события встретятся со звездами спорта, примут участие в ток-шоу, увидят показательные выступления и концерт", - написал Собянин.

Он добавил, что территорию комплекса поделят более чем на 20 тематических площадок: футбол, сайклинг, легкая атлетика, фигурное катание, стритбол, экстремальные виды спорта, брейк-данс, фехтование и другие. Для детей готовится памп-трек, занятия по гимнастике, площадка с радиоуправляемыми машинками.

"День Московского спорта стартует в 12:00. Все мероприятия будут бесплатными, на некоторые нужна предварительная регистрация. Приходите в удобной одежде, чтобы активно провести время", - сказал мэр.