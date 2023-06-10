Мурашко призвал россиян пройти профилактические осмотры летом

Министр здравоохранения РФ отметил снижение нагрузки в медучреждениях по сравнению с весной и осенью

ОРЕЛ, 10 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает летний период самым подходящим временем, чтобы заняться профилактикой заболеваний, и рекомендует россиянам пройти необходимые осмотры, так как нагрузка в медучреждениях сейчас снизилась по сравнению с весной и осенью.

"Уделить сейчас именно внимание своему здоровью - профилактически и упреждая обострение тех или иных заболеваний - самое время", - сказал он журналистам в субботу.

Министр в ходе рабочей поездки осмотрел медицинские объекты в Орле.

Говоря о лицах с хроническими заболеваниями, он отметил, что диспансерное наблюдение и регулярные визиты к врачу позволяют избежать обострения. Такие пациенты должны уделять время и профилактическим мероприятиям, сказал Мурашко.

"У нас не входит в программу государственных гарантий вакцинация против пневмококка, но вакцина доступна, и это можно сделать, придя в поликлинику. Поэтому я рекомендую готовиться к определенным сезонам уже сейчас", - сказал министр.